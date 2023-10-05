Ходаковский объяснил, почему с символа Великого Новгорода исчез крест Ходаковский: крест на символе Новгорода пропал, потому что не все христиане

Фото: vk.com/mayoralty_admvn

Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде

Крест с эмблемы Великого Новгорода исчез, поскольку этот символ не соответствовал всей палитре религиозных убеждений, считает замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своей публикации в Telegram он заявил, что геральдические символы и монументы создаются по маркетинговым стратегиям.

Вы думаете, как появился памятник Ленину в Херсоне? Вот так и появился. Был изучен покупательский спрос, и товар появился на полках. Так появился памятник Сталину, который по недомыслию ещё и освятили. Так с эмблемы Великого Новгорода исчез крест с памятника, — потому что не все у нас православные верующие, а продукт должен удовлетворять широким массам, чтобы продаваемость его была выше, — написал Ходаковский.

Он раскритиковал такой подход к созданию идеологических символов и предложил отказаться от рыночного анализа в этой сфере. Ходаковский призвал «поводырей народа» не превращаться в менеджеров.

4 октября новгородцы заметили, что на новом символе области больше нет крестов, хотя они были на изначальной версии изображения, победившего в конкурсе. В правительстве региона объяснили, что презентовали пока только концепцию символа, окончательный вариант еще не готов, пообещав учесть все пожелания новгородцев.