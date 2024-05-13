Ходаковский объяснил, почему РФ не должна применять ядерное оружие Ходаковский: РФ не должна применять ядерное оружие из-за своей связи с Богом

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Применение ядерного оружия против своих противников для России не является нормой, в отличие от США, написал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были «нормальными» и для Израиля применение такого оружия тоже было бы нормой.

Украине стоит очень внимательно отнестись к этому заявлению — оно проводник новой морали. Следуя американской логике — нам тоже нужно исключительно ради спасения миллионов в кровопролитной войне уничтожить пару сотен тысяч, сбросив пару ядерных бомб, — заявил Ходаковский.

При этом комбат отметил, что для России применение ядерного оружия даже в благих целях не является нормальным. Он связал это с тем, что РФ «пытается идти рядом с Богом, который не только помогает, но и взыскует».

Он не приемлет таких оправданий и рассуждений, какие нам демонстрируют американские политики. Можно считать, что своими словами сенатор Украину приговорил, но уверен, что от этого она только крепче станет любить и поклоняться своим хозяевам, — заключил комбат.

Ранее Ходаковский сравнил отношение Запада к спецоперации РФ на Украине и операции Израиля в Газе. По его словам, западные страны все уговаривают Тель-Авив, но не предпринимают ни одной меры, чтобы свернуть его действия на Ближнем Востоке.