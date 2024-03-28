Ходаковский объяснил, как Запад пытается сломить духовного брата России Ходаковский: Запад хочет заставить Сербию принять общеевропейские «тренды»

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Бомбардировка Югославии была осознанным процессом, а ее последствия вполне предсказуемыми и желаемыми для Запада — сломить внутреннее сопротивление Сербии и заставить ее смириться с общеевропейскими «трендами», написал в Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. По его словам, республика невероятно близка к России в духовном плане, и война, ведущаяся против нее, отнюдь не экономическая или политическая.

Сербия при всем своем сложном положении духом близка России, ее народ ментально тесно связан с русским народом. И как бы сложно ни было сохранять остойчивость в мире политики, — в мире духовном ближе сербов никого у нас в Европе, пожалуй, и нет. То, что Сербия подвергается сейчас атакам с целью сломить ее внутреннее сопротивление и заставить смириться с общеевропейскими «трендами», — для меня прямое свидетельство того, что ведущаяся война — менее всего политическая или экономическая, — написал Ходаковский.

Удар наносится в самую основу существования Сербии, а значит и России, добавил он. Фундаментом которого является прежде всего вера.

Ранее сообщалось, что жители Белграда вышли на митинг в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии, призывая власти страны прекратить сотрудничество с НАТО. Участники акции принесли транспаранты с лозунгами, осуждающими агрессию Блока.