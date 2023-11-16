Ходаковский объяснил, как избежать «самогеноцида» на Украине Ходаковский: только конфликт удерживает Украину от внутреннего взрыва

Фото: МО Украины

Только конфликт на территории Украины удерживает страну от внутреннего взрыва, заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, в интересах России сделать так, чтобы этот взрыв не состоялся. Иначе, подчеркивает Ходаковский, Украину ждет «самогеноцид».

Я по-прежнему считаю, что Украина настолько нестабильна, что только война удерживает ее от внутреннего взрыва, — и в наших интересах дать ему состояться. Как бы парадоксально это ни звучало — это единственное спасение украинцев от истребления, — тогда мы решим свои задачи быстро и максимально бескровно. В противном случае — под лозунгами «за спасение» состоится самогеноцид, — написал он.

До этого Ходаковский заявил, что 10 лет назад накануне Евромайдана приближенные к власти в Киеве боялись потерять свои должности и заботились лишь о личной выгоде. По его мнению, определяющим было именно состояние власти.

Ранее замглавы Росгвардии отметил, что спецоперация должна помочь изменить систему ценностей в России. По его мнению, в ходе СВО должны появиться люди, которые могут «родить любую идею». Он отметил, что работа с человеком стала основной наукой, которую «пришлось осваивать по полной программе».