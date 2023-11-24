Ходаковский назвал причину Майдана Ходаковский: причиной Майдана стал отказ Януковича от евроинтеграции

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Причиной Майдана на Украине в 2013 году стал отказ экс-президента страны Виктора Януковича от евроинтеграции и пробуждение антироссийских настроений, написал в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, победа бандеровцев предопределила проведение спецоперации. Ходаковский подчеркнул, что присоединение к России Крыма стало всего лишь реакцией на уже произошедшее.

Считается, что присоединение Крыма к России в ответ на свержение власти на Украине развело нас окончательно и определило дальнейший ход событий. А разве не отказ Януковича от евроинтеграции (считай, предательства России) стал причиной Майдана? Разве не звучали на Майдане антироссийские мотивы, разве не было понятно, что победа бандеровцев на Украине — это предопределенный путь к войне с Россией? Самые радикальные лидеры Майдана, которые до сих пор живут и здравствуют, воевали в Чечне против русских — и они бы стали строить лояльные отношения с Россией, захватив власть? — написал он.

До этого он отмечал, что Запад, манипулируя чувством ложной справедливости, подтолкнул Украину к Евромайдану в 2013 году. По его словам, партнеры Киева в тот момент преследовали исключительно свои интересы.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР выразил мнение, что Евромайдан случился из-за того, что приближенные к власти в Киеве боялись потерять свои должности и заботились о личной выгоде. Он предположил, что определяющим фактором было именно состояние украинской власти.