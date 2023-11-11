Ходаковский назвал неочевидную задачу СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Спецоперация должна помочь изменить систему ценностей в России, заявил в Telegram замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, в ходе СВО должны появиться люди, которые могут «родить любую идею». Он отметил, что работа с человеком стала основной наукой, которую «пришлось осваивать по полной программе».

Сейчас мне часто приходится наблюдать «людей в презервативах», так я называю тех, кто делает много движений, извлекая из этого удовольствие, но не способен ничего родить. Это не моя, другая школа. Она является порождением совершенно иной системы ценностей, изменить которую — задача этого военного испытания, — написал он.

До этого Ходаковский отмечал, что слово «русский» содержит в себе не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека. Так он объяснил, что значит быть русским и как важно в наше время рассуждать на эту тему. По его словам, это особенно необходимо в контексте воспитания детей.

Ходаковский также вспомнил о недавнем разговоре при участии генерала из Чечни, который рассказал о проведении генетической экспертизы. Знакомые военного из числа русских хотели установить этнический состав, чтобы просто удовлетворить научное любопытство. Как оказалось, «русские» гены у них не являются доминантными. Приводя выдержки из письма, Ходаковский указал на то, что понятие «быть русским» уходит далеко за географические границы и проявляется у людей в других странах в их особом отношении к своему Отечеству.