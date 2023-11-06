Ходаковский дал определение русской идентичности, которую защищает патриарх Ходаковский: русская идентичность не представляет угрозы другим народам

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Патриарх Кирилл

Русская религиозная идентичность, в защиту которой встал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не представляют угрозы представителям других конфессий, заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. По его словам, позиция главы Русской православной церкви (РПЦ) может показаться категоричной, но она построена на высоконравственной основе.

Когда какой-нибудь глубокоуважаемый имам укоряет патриарха за его недвусмысленное высказывание об угрозе русской идентичности, исходящей от наводняющих Россию «внешних» мусульман, которые не хотят ассимилироваться - он напрасно переживает. Да, кому-то слова патриарха могут показаться категоричными, но сейчас не время для увертливых определений: патриарх отдает себе отчёт в том, что говорит, — написал полковник.

Ходаковский заявил, что кодекс жизни человека с русской религиозной идентичностью построен на высоконравственной основе. По его словам, его задача — уважать и оберегать чужие верования, свободу и жизнь так, как старший уважает младшего и сильный защищает слабого.

И никого не должно задевать это сравнение: русские — государствообразующий народ, а не набивка для кухонного стула, — подчеркнул полковник.

Ходаковский призвал опасаться превосходящего по численности населения без идентичности. По его словам, такие люди могут погубить не только себя, но и тех, кто их окружает. При этом он отметил, что не ставит знак равно между русской идентичностью и русским национализмом.

Национализм — это истерика от того, что происходит утрата идентичности. Это когда большое немеет — малое начинает кричать. Но оно не только кричит — оно кусается. Так что сильный русский народ с выраженной русской идентичностью — это не вызов другим, а гарантия стабильности. Только сильный и уверенный в себе человек, ясно понимающий себя Человеком, способен создавать вокруг себя спокойное и упорядоченное пространство. Так и с народом, — завершил мысль полковник.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наплыв мигрантов в Россию, распространение иной веры и культуры могут привести к потере русской идентичности. По его словам, привлечение в Россию большого количества рабочей силы из-за рубежа может привести как к благополучию, так и обернуться очень большими трудностями.