«Хлесткий, точный, ироничный»: Ургант высказался о Василии Уткине Ургант рассказал о последнем телефонном звонке журналисту Уткину

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Василий Уткин

Последний разговор между спортивным журналистом Василием Уткиным и ведущим Иваном Ургантом состоялся неделю назад, написал шоумен в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Телеведущий отметил, что они вообще редко разговаривали и в основном поздравляли друг друга с днем рождения в сообщениях.

Шоумен объяснил, что ему удалось посмотреть фильм блогера Виктора Кравченко, снятый о Василии Уткине, и он решил позвонить. По словам Урганта, комментатор сначала удивился, а потом обрадовался. После этого шоумен задумался, почему так редко звонит спортивному журналисту.

А потом мы попрощались — и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем не заменимого, — подчеркнул телеведущий.

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии. Он был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось его спасти. Футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что познакомился с журналистом в 1990 году. По его мнению, он был лучшим комментатором своего поколения, профессионалом высшего уровня, ему также не было равных в разговорном жанре.

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки заявила, что сожалеет о том, что у нее не сложились отношения с Василием Уткиным. Она призналась, что спешила сделать «Матч ТВ» лучшим спортивным каналом страны и не уделила журналисту достаточно времени.

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал Василия Уткина неординарным и нестандартным человеком, умным и начитанным. По его мнению, на «Матч ТВ» тот не вписался в конъюнктуру, не стеснялся «кого-то прибить, а кого-то, наоборот, приободрить».