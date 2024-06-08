Хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ

Российский военно-полевой хирург закрыл своим телом вход в палатку, где лежали только что прооперированные бойцы ВС РФ, рассказала РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Если бы не он, то к военнослужащим бы влетел украинский дрон. По словам Цивилевой, врач мог спасти свою жизнь, однако он принял решение погибнуть ради товарищей.

Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней, — рассказала Цивилева.

Ранее мэр города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, который находится в зоне спецоперации, рассказал, что получил в награду орден Мужества. Он выразил благодарность всем за поддержку. Он также поблагодарил тыл, который верит и ждет каждого военного домой. По его словам, без осознания этого бойцы бы не справились.