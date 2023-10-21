Хирург оценил шансы раненых палестинцев пережить ампутации без наркоза Умнов: смерть пациента при ампутации конечностей без наркоза весьма вероятна

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Врачи Газы при отсутствии наркоза или даже анальгина будут вынуждены проводить ампутации и извлечение осколков из тел раненых жителей сектора «по живому», таких пациентов придется держать нескольким людям, заявил NEWS.ru хирург Александр Умнов. Одна из главных опасностей при проведении таких операций в сложившихся условиях в Газе — кровопотери и нагноение ран. Он подчеркнул, что при ампутации конечностей без анестезии смерть весьма вероятна, но не гарантирована.

Вместо анестезии, если нет даже анальгина, ничем наркоз, к сожалению, не заменишь. Придется проводить ампутации и извлечение осколков «по живому», — сказал специалист.

По его словам, в качестве антисептика палестинские медики могут использовать спиртосодержащие вещества — водку или вино, которые обеспечат хотя бы минимальное обеззараживание. Хирургические инструменты или их подручные аналоги можно прокипятить, а вместо жгутов можно использовать кожаные ремни или плотные веревки.

При ампутации конечностей без анестезии смерть весьма вероятна, но не гарантирована, если получится остановить кровь и не допустить сепсиса, — продолжил врач.

Умнов также объяснил, что при закусе раненым твердого предмета боль останется, однако это необходимо для защиты зубов и челюсти от травм. Он отметил необходимость врачей быстро перевязать сосуды, чтобы остановить кровотечения из сосудов и разрезанных мышц.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в анклаве разрушены, повреждены или непригодны для проживания по меньшей мере 30% жилых домов. Также отмечалось, что больницы работают на грани возможностей, а сотни людей «оказались в ловушке под обломками».