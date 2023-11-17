Хинштейн заочно поспорил с Маском о будущем искусственного интеллекта Хинштейн: искусственный интеллект помогает нам развиваться, а не бездельничать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Искусственный интеллект не навредит человеку, превратив его в ленивца или в глупца, а поможет ему развиваться, отметил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так он прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что в будущем работа для человека благодаря ИИ станет необязательной, а также возникнет риск, что он и вовсе убьет человечество.

Прогресс, на мой взгляд, направлен не на то, чтобы сделать человека бездельником, дав ему возможность лежать на берегу моря, наблюдая за тем, как машины работают за него. Это про развитие самого человека. Чем совершеннее становится техника, в том числе с появлением ИИ, тем больше возможностей у человека открывается, — сказал Хинштейн.

По словам депутата, сегодня ИИ позволяет еще более развиваться человеку. По его словам, этот процесс начался еще с появления первых машин.

Теперь цифра руководит воздушными и железнодорожными перевозками, регулирует подачу тепла в дома, контролирует линию производства на самых разных предприятиях. Вчера все это делали люди, а сегодня — машины. Можно человека подменить во многих его функциях, но это не означает, что он перестанет быть человеком, — заключил депутат.

Ранее Хинштейн заявил, что Россия не станет повторять опыт Китая по регулированию Сети и закрывать Рунет от всего мира, несмотря на уже созданные технологические возможности. По его словам, Китай не гарантирует, как это делает Россия, конституционные свободы своим гражданам.