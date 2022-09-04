Хинштейн объяснил, что считается пропагандой ЛГБТ в литературе и кино Депутат Хинштейн: создающие позитивный образ ЛГБТ книги и фильмы подпадают под закон о пропаганде

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Хинштейн

Фильмы и книги, создающие позитивный образ нетрадиционных сексуальных отношений, подпадут под наказание, предусмотренное законопроектом о пропаганде ЛГБТ и педофилии, заявил автор инициативы и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, если этого в произведении нет, то не будет и ответственности, передает ТАСС.

Мы не ломаем существующие конструкции, мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду. В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман [Владимира] Набокова «Лолита», его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии, — отметил Хинштейн.

Он напомнил, что перед вынесением законопроекта на рассмотрение Госдумой инициативу обсудят на открытых общественных слушаниях в сентябре. По словам Хинштейна, это необходимо, чтобы выработать окончательную редакцию законопроекта, а также чтобы понять, «не выпадает ли что-то из юрисдикции» документа. В частности, рассмотрят вопрос о пропаганде трансгендерности.

Хинштейн объяснил, что санкции коснутся только откровенно «провокативных произведений», вроде романа «Лето в пионерском галстуке», а для «настоящего искусства и литературы», например, романа «Лолита» Владимира Набокова, он не видит никаких угроз.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал его законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно инициативе, гражданам может грозить штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 4 млн рублей, если нарушения совершены с применением СМИ или интернета.