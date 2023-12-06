Хинштейн назвал имена задержанных росгвардейцев из числа членов ОПГ Хинштейн: по делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов

Фото: МВД РФ

Начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов оказался в числе задержанных по делу о ряде убийств и похищений людей бандой в Москве и Калужской области, рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также, по словам депутата, был задержан оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Задержание членов преступной группы полицейских спецназовцев проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), — написал Хинштейн.

Большая часть задержанных в период активной преступной деятельности служили в СОБР ГУБОП МВД и на сегодняшний день уже уволились. Ранее сообщалось, что в состав криминальной структуры помимо гражданских входили военные и бойцы спецназа.

Всего в уголовном деле фигурирует 30 эпизодов с убийствами и похищениями. Лидер группировки жил на Украине, но часто приезжал в Россию, чтобы контролировать деятельность банды. Всего на сегодняшний день задержаны 20 человек. Все они находятся в разных СИЗО. 6 декабря были задержаны последние восемь фигурантов.