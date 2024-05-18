«Химия упрочилась»: Ушаков оценил встречу Путина и Си Цзиньпина Ушаков: встреча в Пекине усилила химию между Путиным и Си Цзиньпином

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином прошли в благожелательной атмосфере, химия между главами государств упрочилась, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что встреча прошла успешно.

Когда мы сидели за обедом уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась в конце концов, — пояснил он.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил об обеспокоенности администрации президента США Джо Байдена в связи с расширением партнерства между Россией и Китаем. По его мнению, главы этих государств действуют по всему миру вразрез с интересами Вашингтона и желают бросить вызов сети союзников, которые благоприятны для США.

До этого глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что Россия в течение долгих лет демонстрировала евроцентристский подход, однако последние события показывают, что Москва сменила вектор интересов в сторону Китая. Карнеев подчеркнул, что РФ также привлекает позиция КНР по теме Украины и СВО. Китай не встал ни на одну из сторон конфликта, несмотря на давление.