Херсон, Запорожье, Авдеевка: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 3 июля

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/AP

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Новоалександровки, Работино, Красногоровки, Константиновки, Спорного и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 3 июля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. По всей линии фронта преимущественно позиционные бои и работа средств дальнего поражения с обеих сторон. ЛБС без существенных изменений. Донецкий фронт. В Константиновке и Парасковиевке российские войска продолжают давить на оборону ВСУ, идут тяжелые бои. Есть очередные тактические успехи ВС РФ в Красногоровке. С тяжелыми боями российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Карловки и по обе стороны Карловского водохранилища. Часовоярское направление. В результате длительных и тяжелых штурмовых действий российской армии ВСУ оставляют восточный пригород Часова Яра, уходя на заранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец — Донбасс. Идет зачистка», — говорится в публикации.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске и ВС РФ удалось улучшить свои позиции на некоторых участках. В районе населенного пункта Глубокое также идут бои, ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций, отмечают авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

«На Харьковском направлении продолжаются бои в н. п. Волчанск. Наши штурмовые группы заняли одно здание в районе многоэтажек и с боями продвигаются в юго-западном направлении. Противник продолжает перебрасывать подкрепление через реку Волчью. ВС России закрепились, нарастили численность личного состава и расширили плацдарм на глубину до 50 метров на левом берегу р. Северский Донец в районе н. п. Бугроватка. Севернее н. п. Липцы противник готовит резервы для атаки на н. п. Глубокое. На Лиманском направлении восточнее Макеевки (ЛНР) российские войска продвинулись вдоль двух лесополос в направлении села на глубину до 1,5 км. На Сватовском направлении. Восточнее Стельмаховки ВС России удалось закрепиться вдоль южной лесополосы балки на глубину до 1,6 км. В районе Стельмаховки сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Продолжается штурм нашими подразделениями н. п. Спорное на Северском направлении. ВС России развивают успех у н. п. Кирово на Торецком (Дзержинском) направлении. Западнее Авдеевки ВС России продолжают продавливать оборону противника на широком фронте. Сообщают об успехах вблизи н. п. Сокол и западнее Новопокровского», — пишут журналисты.

По информации канала «Два майора», на Запорожском направлении ВС РФ постепенно продвигаются у Новопокровки.

«На Херсонском направлении без изменений. Обмен ударами дронов и артиллерии. От ударов ВСУ по жилым кварталам погиб один человек в Горностаевке и еще два в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Рыбарь»

«На Северском направлении идут боестолкновения в Спорном, а также к северу от него. На Артемовском направлении ВС РФ заняли многоэтажный дом на улице Кошевого, 8, взяв под контроль большую часть микрорайона Канал в Часове Яре. На Александро-Калиновском направлении российские войска продвинулись на восточной окраине Кирово, заняв новые позиции на улице Железнодорожной», — пишет «Рыбарь».

Отмечается, что на Авдеевском направлении ВС РФ расширили зону контроля в полях к северо-западу от Новопокровского, а также завязали бои за крупный укрепрайон к югу от Сокола.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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