Халявная гречка и три часа без туалета: закулисье концерта в «Лужниках» Журналист NEWS.ru влился в ряды патриотической молодежи и отправился на митинг-концерт в «Лужниках» с участием президента Владимира Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Накануне 23 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Гвоздем программы должно было быть — и стало — выступление президента России Владимира Путина. Где и как набирали зрителей концерта, каково провести несколько часов сидя под открытым небом в 20-градусный мороз, прониклась ли молодежь патриотизмом, чем кормили и поили за кулисами «Лужников» и почему напившуюся бесплатного чая публику не пускали в туалеты — в репортаже NEWS.ru.

Кто пришел бесплатно, а кому платили по 180 рублей в час

Уже во время митинга-концерта в некоторых интернет-пабликах появилась информация о том, что зрителям якобы платили за посещение данного мероприятия. Корреспондент NEWS.ru, накануне изучивший несколько десятков волонтерских сообществ, которые набирали зрителей концерта в «Лужниках», не нашел ни одного подтверждения этому факту.

Деньги действительно предлагались. Но только так называемым «стюардам» — тем, кто был готов не не просто махать флагами и подпевать Лепсу с Газмановым, но и работать на мероприятии.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Функции простые: подсказывать зрителям дорогу к обозначенным в билетах секторам и трибунам, раздавать флаги, наносить аквагрим-триколор на щеки и так далее. Оплата почасовая: 180 рублей в час. Занятость с 9 утра до момента окончания концерта 17.00, — сообщалось в объявлениях.

Нужное количество персонала набрали очень быстро, менее чем за полдня списки были закрыты.

Зрителям концерта денег не предлагали. Их завлекали бесплатным горячим питанием, возможностью увидеть топовых звезд и послушать речь президента России.

Общий сбор зрителей массовки анонсировали на 11.00 утра возле метро Спортивная. «Опоздавших ждем до 11.30, а больше не ждем. Организованно группами идем на стадион», — инструктировали по внутреннему чату волонтерские лидеры. Также напоминали о необходимости одеться потеплее: ожидался сильный мороз, и на этот раз синоптики не ошиблись.

Одни ожидали провокаций, другие «тусили», третьи пришли поесть гречки

Начало концерта предполагалось в 14.00. От метро до стадиона примерно 15 минут ходьбы. И было не совсем понятно, чем заниматься в оставшееся время. Тем более, что градусник уличного термометра показывал минус 17: не разгуляешься.

В 11.00 возле метро Спортивная было почти не протолкнуться. Много молодежи. На вопрос о том, зачем пришли и чего ожидают от концерта, студенты смеялись: «Хотим гречки поесть!» Волонтеры пояснили, что гречка с тушенкой — «дежурное блюдо» на подобных мероприятиях.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Было немало тех, кто признался, что «пришли посмотреть выступление Путина». Еще один аргумент — возможность «на законных основаниях пропустить день учебы в универе». Как пояснили волонтеры, учащимся вузов по запросу выдают справки о посещении митинга-концерта — это и служит доказательством того, что студент занимался делом, а не прогуливал пары. Многие шли «просто потусить», «посмотреть на SHAMAN и Колю Баскова», «познакомиться с девчонками».

Кто-то посещает подобные мероприятия регулярно, другие пришли впервые. Новички интересовались, работает ли в «Лужниках» гардероб. «Какие гардеробы! Зал на открытом воздухе, вам еще и пледы дадут!», — отвечали более «опытные». Но пледы были позже. А возле метро участники массовки получали билеты для прохода в «Лужники» и перчатки-грелки.

Накануне в волонтерских пабликах призывали не поддаваться на возможные провокации, но ничего такого не наблюдалось.

Вкусный чай, булки с сосисками и почти три часа без туалета

В ожидании открытия входа на стадион студенты играли в «Угадай мелодию» и пели «Катюшу». Текст, правда, подглядывали в телефонах, но звучало вполне слаженно. В 12.00 зрителей начали пускать на стадион, тогда же заработали пункты по раздаче бесплатной горячей гречки с тушенкой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На многотысячных трибунах на каждом сидении лежали флажки-триколор, новенькие запечатанные в пакеты пледы и подушечки цветов российского флага — красные, белые и синие. За кулисами давали горячий чай и булки с сосисками, тоже бесплатно. Чай и плед оказались особенно кстати на площадке под открытым небом. Правда, уже совсем скоро согревшиеся с помощью чая зрители начали жалеть, что выпили столько жидкости.

Самым теплым местом из всех доступных массовке оказались туалеты на шестом этаже. Правда, в момент начала основного концерта в 14.00 (до этого примерно с 13.30 выступали менее известные коллективы, так называемый «разогрев») проходы в санузлы были заблокированы сотрудниками охраны. К огромному неудовольствию ряда зрителей, которые успели и подмерзнуть, и уже напиться чаю.

Волонтерский чат буквально разрывало от сообщений: «В туалет не пускают, уже час терпим», «Не имеют права не выпускать, это нарушение», «Я скоро не выдержу и пойду напролом», «Это трэш. Тут люди все злые», «Ну они (сотрудники охраны. — NEWS.ru) не виноваты. Им приказали — они выполняют», «Говорят, что только после выступления Путина начнут пропускать (в туалет. — NEWS.ru)».

Через бытовую боль иногда прорывались сообщения и культурной повестки: «SHAMAN еще не пел. Ждем», «Обещали Баскова, где он? Или минус 20 опасно для золотого голоса?», «Билан был?», «Нет, Билана не было», «Кто поближе к сцене, снимите на телефон выступление Папы», — имелся в виду спич первого лица государства.

Президент России прибыл в «Лужники» почти к самому финалу. Молодежь на трибунах уже начала волноваться, что «вдруг не приедет, у него ведь много других дел, а ведь многие ради него и пришли».

Когда Владимир Путин вышел на сцену, зал безо всякой команды начал скандировать «Россия!» и «Путин!» По окончании выступления президента охрана «Лужников» наконец ослабила хватку и пропустила дотерпевших зрителей в вожделенные туалеты.

«Хапали флаги, пледы, сидушки»

На обратном пути от стадиона к метро журналист NEWS.ru попросил зрителей поделиться впечатлениями от митинга-концерта. Волонтеры отнесли к минусам организации заблокированные почти на три часа санузлы (похоже, это доставило дискомфорт и им тоже) и минусовую температуру. По их мнению, в мороз или дождь такого рода мероприятия лучше проводить в закрытых, теплых помещениях. Также собеседники NEWS.ru упрекнули коллег в «диком поведении»: «Вы видели, как некоторые волонтеры хапали флаги, пледы и сидушки (по одному комплекту уносить с собой не возбранялось, но некоторые зрители забирали по несколько штук, буквально вырывая их из рук других зрителей. — NEWS.ru)? Позорище ужасное. Будто из леса вышли. Увидели халяву».

Студенты рассказали, что им понравилась не только гречневая каша, но и «культурная программа».

Шли посмотреть на президента, покричать «Россия!» и почувствовать себя частичкой единой страны. Очень растрогала песня про детские письма на фронт. Впечатлило, что дали выступить настоящим героям СВО, многие из которых являются уже живыми легендами нашего времени, — делились зрители.

«Заметили, как замер зал и плакал Владимир Машков, когда говорил отец Лукина (студент Литературного института в Москве поэт, сценарист и актер Иван Лукин ушел добровольцем и погиб 15 марта 2022 года в Мариуполе. — NEWS.ru) и мама Пироговой (волонтер, депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова погибла 6 декабря 2022 года в центре Донецка во время обстрела города. — NEWS.ru)», — рассказывали другие.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин с военнослужащими ВС РФ – участниками СВО на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин с военнослужащими ВС РФ – участниками СВО на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: kremlin.ru Владимир Путин на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Хоругви на трибунах перед началом митинг-концерта «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Хоругви на трибунах перед началом митинг-концерта «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Ведущие Руслан Осташко и Юлия Барановская на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Ведущие Руслан Осташко и Юлия Барановская на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках». Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Григорий Лепс на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Григорий Лепс на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Машков выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Машков выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Актер Дмитрий Дюжев выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Актер Дмитрий Дюжев выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Певец Олег Газманов выступает на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Певец Олег Газманов выступает на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Музыкант Александр Ванюшкин выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Александр Вильф/РИА Новости Музыкант Александр Ванюшкин выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Певец Шаман (Ярослав Дронов) во время выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Певец Шаман (Ярослав Дронов) во время выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Люди смотрят трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Люди смотрят трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках»

У многих, кто направлялся от «Лужников» обратно к метро, зуб на зуб не попадал — так и шли, завернувшись в «подарочные» пледы. Вдоль дороги стояли полицейские автозаки, которые на этот раз не пригодились и были совершенно пустыми.