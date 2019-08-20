https://static.news.ru/photo/1a8f3878-c365-11e9-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Forster/dpa/Global Look Press

Сайт посольства России в Великобритании был взломан хакерами.

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Dear guests,

Our website https://t.co/hkJPTOcRcd went offline due to massive DDoS attack, but is available again. We apologise for any inconvenience caused. pic.twitter.com/w3nrwnruir — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 20 августа 2019 г.

Уважаемые посетители, наш сайт ушёл в офлайн из-за массированной DDoS-атаки, но теперь он вновь доступен, — сообщили в посольстве .

Представитель посольства сообщил, что ресурс не был доступен в течение суток. Он подвергся атаке около 18:30 мск 19 августа, а восстановлен был только к 14:00 20 августа, передаёт ТАСС .

Как писал ранее News.ru, хакеры атаковали Европейский центральный банк. Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ). В результате хакеры смогли заполучить адреса электронной почты и другие контактные данные 281 подписчика на новостную рассылку BIRD.