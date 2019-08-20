Уважаемые посетители, наш сайт ушёл в офлайн из-за массированной DDoS-атаки, но теперь он вновь доступен, — сообщили в посольстве.
Представитель посольства сообщил, что ресурс не был доступен в течение суток. Он подвергся атаке около 18:30 мск 19 августа, а восстановлен был только к 14:00 20 августа, передаёт ТАСС.
Как писал ранее News.ru, хакеры атаковали Европейский центральный банк. Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ). В результате хакеры смогли заполучить адреса электронной почты и другие контактные данные 281 подписчика на новостную рассылку BIRD.