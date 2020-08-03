Хакеры выставили на продажу данные избирателей по поправкам к Конституции

https://static.news.ru/photo/91a66fb6-d61b-11ea-a31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры выставили на продажу в даркнете утёкшие данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Как указал продавец, каждая строка, состоящая из около 1,1 млн и серий паспортов, оценивается в $1 оптом и в $1,5 в розницу.

Как пишет газета «Коммерсант», в переписке продавец указал, что сами по себе номера паспортов бесполезны, однако могут представлять интерес в связке с другими данными.

Мошенник предлагает на основе номеров паспортов обновить уже имеющиеся у него базы данных, например, добавить туда имя, ИНН, СНИЛС и кредитную историю.

Он также утверждает, что ему уже удалось продать 30 тысяч строк данных.

База с паспортными данными россиян, которые голосовали по поправкам в Конституцию РФ с помощью электронного голосования, появилась в открытом доступе 9 июля. Данные оказались на одном из государственных сайтов. Архив содержал паспортные данные жителей Москвы и Нижегородской области.

Как ранее писал NEWS.ru, личные данные около миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Даркнете. База актуальна на конец 2019 года. Продавец оценивает её в $1500.