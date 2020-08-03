Хакеры выставили на продажу данные избирателей по поправкам к Конституции

Хакеры выставили на продажу в даркнете утёкшие данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Как указал продавец, каждая строка, состоящая из около 1,1 млн и серий паспортов, оценивается в $1 оптом и в $1,5 в розницу.
Как
Мошенник предлагает на основе номеров паспортов обновить уже имеющиеся у него базы данных, например, добавить туда имя, ИНН, СНИЛС и кредитную историю.
Он также утверждает, что ему уже удалось продать 30 тысяч строк данных.
База с паспортными данными россиян, которые голосовали по поправкам в Конституцию РФ с помощью электронного голосования, появилась в открытом доступе 9 июля. Данные оказались на одном из государственных сайтов. Архив содержал паспортные данные жителей Москвы и Нижегородской области.
Как ранее писал NEWS.ru, личные данные около миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Даркнете. База актуальна на конец 2019 года. Продавец оценивает её в $1500.
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