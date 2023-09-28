Хакеры снова атаковали систему бронирования «Леонардо»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакеры возобновили атаки на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо», зафиксированы сбои в работе системы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех». Кибератаки осуществляются с территории нескольких стран, в том числе с Украины.

DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов «Леонардо» возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов, — говорится в сообщении.

Атаки на систему бронирования начались утром 28 сентября. Сбой в системе стал причиной гигантских очередей, неработающих стоек регистрации и задержек рейсов. Все российские компании перешли на «Леонардо» недавно, чтобы уйти от обслуживания зарубежных сервисов. Эти DDoS-атаки также осуществляли из-за рубежа.