Хакеры попытались взломать центр «Вектор» ради вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7923b69c-a749-11eb-ba92-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Злоумышленники попытались получить доступ к разработкам центра ««Вектор»» по вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов. Его слова приводит «Интерфакс».

Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период её создания зафиксировано четырёхкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика, — рассказал журналистам Мурашов.

Он пояснил, что хакеры планировали получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам организации, чтобы заполучить технологии создания вакцины от коронавируса. Центр «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона».

Мурашов добавил, что в 2020 году хакеры атаковали предприятия промышленности и органы государственной власти. Информационный фон, созданный вокруг ситуации с коронавирусом, привёл к увеличению числа компьютерных атак методом социальной инженерии, люди стали крайне восприимчивыми к уловкам хакеров, которые пользовались новыми реалиями, возникшими в период пандемии, отметил замглавы НКЦИ.

Ранее американское Агентство по кибербезопасности вновь обвинило Россию в причастности к взлому правительственных сетей США. В подготовленном докладе сказано о хакерах из РФ, которые планируют использовать «различные по сложности техники» для взлома правительственных сетей. Аналитики утверждают, что «кибероперации РФ» представляют долгосрочную угрозу для США.