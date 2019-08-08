https://static.news.ru/photo/82462812-ba02-11e9-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Хакеры получили доступ к сообщениям пользователей WhatsApp.

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружили несколько уязвимостей, которые нарушают конфиденциальность пользователей. Теперь злоумышленник может при помощи функции «цитирование» менять личность отправителя сообщения в групповом чате, даже если человек не является его участником. Кроме того, злоумышленник может поменять текст исходного сообщения на любой другой.

Как сообщает Газета.ру , эти уязвимости не были исправлены техническими специалистами WhatsApp и до сих пор активны.

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