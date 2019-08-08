Хакеры получили доступ к сообщениям пользователей WhatsApp.
В популярном мессенджере WhatsApp обнаружили несколько уязвимостей, которые нарушают конфиденциальность пользователей. Теперь злоумышленник может при помощи функции «цитирование» менять личность отправителя сообщения в групповом чате, даже если человек не является его участником. Кроме того, злоумышленник может поменять текст исходного сообщения на любой другой.
Ранее News.ru писал, что специалист по кибербезопасности оценил совет Роскачества заклеивать камеры. Этот совет не позволит полностью ограничить доступ к файлам, хранящимся в телефоне или компьютере.