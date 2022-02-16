Хакеры из The Infraud Organization заключили сделку со следствием

Четверо участников хакерской группировки The Infraud Organization, один из которых предполагаемый лидер этой организации Андрей Новак, признали свою вину и начали вести сотрудничество со следствием, сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Хакеры были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в кибер преступлениях 21 января. Суд заключил Новака под стражу до 18 марта, остальных посадили на домашний арест.

Новак самостоятельно явился в следственный отдел по Тверскому району с явкой с повинной, сообщил о совершённых преступлениях, чем активно способствовал расследованию, — говорится в апелляционной жалобе защиты Новака.

Отмечается, что участник группировки предоставил следствию все необходимые документы и пароли от технических средств.

Согласно материалу дела, Новак свидетельствовал против лиц, осуществлявших незаконную деятельность и передал органам следствия доступ к его криптовалютным счетам.

Защита утверждает, что обвиняемый не станет скрываться от следствия и готов к полному сотрудничеству, и в связи с этим просит смягчить меру пресечения для Новака, выпустив его из следственного изолятора. Хакеру грозит до 7 лет тюрьмы, если следствие не смягчит наказание.

Ранее в Екатеринбурге лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Его призвали виновным в создании преступного сообщества, похитившего 1,26 млрд рублей со счетов крупных российских банков. Решение принял Кировский районный суд.