Хайди Клум получила штраф в размере 6,7 тысячи долларов за купание в неположенном месте. В эти дни супермодель проводит медовый месяц с мужем рок-музыкантом Томом Каулитцем в Италии. Знаменитости плавают на яхте и купаются в труднодоступных местах.
Купание в знаменитом Голубом гроте острова Капри запрещено итальянским законодательством. В него можно заплывать на яхте, но за купание в воде грота придётся заплатить штраф в размере 6,7 тысячи долларов.
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Это не первый случай, когда пара решила искупаться в запрещённых водах. Ровно год назад Клум опубликовала видео о том, как она и Каулитц плавают в гроте, наслаждаясь тем, как невидимая певица исполняет им серенаду.
46-летняя Хайди Клум и 29-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц тайно поженились несколько месяцев назад, официальная свадебная церемония была проведена в минувшие выходные в Италии.