Акунин, Ходорковский, Певчих: где сейчас иноагенты, объявленные РФ в розыск

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Борис Акунин, Михаил Ходорковский, Мария Певчих

С началом украинского конфликта власти России все чаще признают иностранными агентами политически активные фигуры, которые «получают зарубежное финансирование или находятся под иностранным влиянием». Многие из них уже покинули территорию нашей страны, а некоторых МВД объявило в розыск, однако это не мешает беглецам продолжать критиковать СВО. Где скрываются и чем зарабатывают себе на жизнь те, кого на Родине считают предателями, выяснил NEWS.ru.

Что значит статус иноагента

Первую версию закона об иноагентах приняли в России еще в июле 2012 года. Документ, разработанный группой депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой, предусматривал присвоение этого статуса некоммерческим организациям, которые получают зарубежное финансирование и ведут политическую деятельность в РФ. Такие НКО обязали зарегистрироваться в специальном реестре, отчитываться о своей деятельности, а также сопровождать публикуемые материалы специальной пометкой.

В 2017 году в закон «О СМИ» внесли поправки, которые позволили признавать иноагентами зарубежные издания. А в 2019-м власти разрешили присваивать этот статус физическим лицам, участвующим в создании СМИ-иноагентов или распространяющим их публикации и при этом получающим деньги из-за рубежа. В 2020 году новые поправки в российское законодательство позволили приравнивать к иноагентам граждан и организации без юрлица, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую помощь из-за границы.

Двумя годами позже законодательство в этой сфере обобщили, а статус иностранного агента начали присваивать и тем лицам и организациям, которые как получают поддержку из-за рубежа, так и «находятся под иностранным влиянием» — речь идет не только о финансировании, но и оказании организационно-методической, научно-технической помощи, а также «помощи в иных формах». Весной — летом 2022 года список иноагентов начал пополняться активнее, чем раньше. Кроме того, таких лиц стали объявлять в розыск. Вот как они живут сегодня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министерство юстиции РФ

Александр Невзоров продает пентхаус

22 апреля 2022 года Министерство юстиции РФ объявило о внесении в реестр СМИ-иноагентов журналиста Александра Невзорова. За месяц до этого в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении фейков о российской армии: по версии следствия, он публиковал заведомо ложную информацию о якобы обстреле роддома в Мариуполе и сопроводил ее недостоверными фотографиями пострадавших граждан.

Сам Невзоров тогда сообщил, что находится вне России и «за пределами действия законодательства РФ». В мае того же года МВД объявило его в розыск, а летом он получил паспорт Украины. В феврале 2023 года суд в России заочно приговорил его к восьми годам колонии.

После своего отъезда Невзоров активно критиковал российские власти. В августе 2023-го Приморский суд Петербурга оштрафовал его на 20 тыс. рублей за разжигающие ненависть высказывания, которые он допустил, в частности, в отношении президента России Владимира Путина, военных и актеров.

Сам журналист, по неподтвержденным данным, живет в Италии. Осенью 2023 года стало известно, что он продает за 45,5 млн рублей свой двухэтажный пентхаус в Петербурге.

Фото: Zenit/Twitter.com/Global Look Press Александр Невзоров

Михаил Ходорковский считает погибших

Бывшего главу ЮКОСа олигарха Михаила Ходорковского Минюст признал иноагентом в мае 2022 года. Причиной такого решения стало ведение им политической деятельности, источником иностранной помощи которой называлась Украина.

К тому времени Ходорковский уже шесть лет находился в международном розыске по линии Интерпола и обвинялся в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, застреленного в 1998 году. А 9 января 2024-го МВД России объявило его в розыск повторно — по какой причине, не уточнялось.

По данным СМИ, против бизнесмена завели дело о фейках о российской армии. Предположительно, внимание правоохранителей привлекли посты Ходорковского в соцсетях, где он «вычислял» потери ВС РФ в ходе СВО, основываясь на неподтвержденных данных из открытых источников.

Точное местонахождение экс-главы ЮКОСа сегодня неизвестно. Однако в фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского», вышедшем в 2019 году, сообщалось, что он живет в лондонском районе Вестминстер, где обустроил штаб созданной им организации «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ).

В Сети он активно критикует как российские власти, так и СВО: 30 апреля 2023-го Ходорковский вместе с другими эмигрантами подписал открытое письмо против проведения спецоперации. Кроме того, российские суды не раз выносили решения о штрафах из-за несоблюдения им законодательства о деятельности иноагентов.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Михаил Ходорковский

Мария Певчих возглавляет организацию, признанную экстремистской

В мае 2023 года иноагентом по решению Минюста РФ была признана соратница Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Мария Певчих. Ведомство сообщило, что она распространяла «мнения, направленные на формирование негативного образа России», а также призывала к свержению власти в стране. В конце марта того же года она возглавила совет директоров ФБК (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен), а в декабре была объявлена в розыск.

29 января Басманный суд Москвы вынес вердикт о заочном аресте Певчих за организацию экстремистского сообщества, распространение фейков об армии и вандализме. Соратница Навального уже много лет постоянно проживает в Лондоне — предположительно, в элитном жилом комплексе The Circle у Тауэрского моста. Она продолжает активно критиковать Россию и действия Москвы: в частности, она обвиняла РФ в якобы бомбардировках мирных жителей Украины.

Фото: Социальные сети Мария Певчих

Кира Ярмыш обвиняет российскую армию

В похожей ситуации находится и другая сторонница Навального — его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ее признали иностранным агентом в октябре 2022 года: Минюст установил, что Ярмыш вела деятельность в интересах США и Украины.

В розыск она была объявлена еще за несколько месяцев до этого, в марте: она покинула Россию, несмотря на то что суд в августе 2021-го приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Тогда СМИ сообщали, что она, предположительно, отправилась в Финляндию, однако нынешнее местонахождение Ярмыш неизвестно.

29 января Басманный суд Москвы заочно арестовал ее по подозрению в организации экстремистского сообщества и распространении фейков о ВС РФ. В тот же день она была повторно объявлена в розыск по неназванной статье УК. В своих соцсетях Ярмыш не раз открыто критиковала ход СВО, выступала против всеобщей мобилизации, а также обвиняла российскую армию в атаках на мирное население Украины.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Кира Ярмыш

Дмитрий Гудков призывает к антироссийским санкциям

В феврале 2023-го статус иноагента получил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Минюст сообщил, что эмигрировавший политик не раз призывал к предоставлению вооружения Украине, введению ограничительных мер против РФ, а также в качестве эксперта и респондента выступал на зарубежных информационных площадках.

В декабре МВД России объявило Гудкова в розыск по уголовной статье. В рамках какого дела его разыскивают, не сообщалось. Однако за два месяца до этого, в октябре, сам экс-депутат в своих соцсетях сообщил, что в его отношении возбудили дело по подозрению в распространении фейков о ВС РФ. Поводом для этого стали его слова о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке.

Россию Гудков покинул еще в 2021 году, отправившись в Киев. Тогда против него уже было возбуждено другое уголовное дело — из-за долга по договору аренды нежилого помещения. С Украины он отправился в Болгарию. Где сейчас находится экс-депутат, неизвестно. Он подчеркивал, что мир для него «ограничен Европой, США и Канадой». «Формальное объявление в розыск ничего для меня не меняет», — заявлял он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Гудков

Борис Акунин собирает средства для ВСУ

В январе 2024 года список иностранных агентов пополнил писатель Борис Акунин. Основанием для этого стали его публичные высказывания против военной операции на Украине, а также заявления, «призванные сформировать негативный образ РФ и российской армии». Кроме того, Минюст напомнил, что Акунин участвовал в сборах средств для ВСУ и распространял сообщения и материалы иноагентов.

Месяцем ранее Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов. Тогда же в его отношении возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об армии России.

На статью Акунин «наговорил» в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Считая, что общается с бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко, литератор заявил, что выступает за разделение РФ, с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», а также считает нормальными атаки БПЛА на Крымский мост и российские города.

26 января МВД объявило Акунина в розыск. Известно, что сейчас он живет на три страны — Францию, Испанию и Великобританию, где владеет недвижимостью. В своих соцсетях он продолжает критиковать власти РФ и СВО: например, он призвал воспринимать сбор подписей за допуск Бориса Надеждина к участию в выборах президента как «антивоенную демонстрацию».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Борис Акунин

Дмитрий Гордон призывает к ядерному конфликту

Гордон — один из немногих граждан Украины, признанных в России иностранными агентами. Этот статус ему был присвоен в сентябре 2022 года. За несколько месяцев до этого, в марте, СК возбудил против него уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по национальному признаку, а также о распространении фейков о ВС РФ.

Позже он был внесен Росинформмониторингом в список лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к терроризму или экстремизму. В июле того же года Дмитрия Гордона, который призывал применить против России ядерное оружие, объявили в розыск. А спустя несколько дней Басманный суд заочно арестовал его по делу о дискредитации ВС РФ.

28 января 2024-го Гордон был повторно объявлен в розыск. По данным СМИ, в этот раз решение может быть связано с заведением уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Предположительно, Гордон с женой и младшими детьми живет в загородном доме в окрестностях Киева. Он по-прежнему ведет стримы на YouTube и выпускает свое шоу «В гостях у Гордона», а также сам дает интервью. Так, в одном из последних он заявил, что Россия «не остановится на Донбассе и попытается захватить всю Украину».

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Гордон

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