Губерниев и Загитова, жалобы Шатунова, удар по Крыму: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Телеведущий Дмитрий Губерниев раскрыл, какие отношения его связывают с фигуристкой Алиной Загитовой, участник группы «Ласковый май» Сергей Серков рассказал о последних сообщениях Юрия Шатунова, Вооруженные силы Украины в День Святой Троицы выпустили ракеты по мирным жителям Крыма — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«В джазе только девушки» по-русски: что связывает Губерниева и Загитову?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его отношения с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой можно сравнить с эпизодом из культового фильма «В джазе только девушки». Так, телеведущий процитировал знаменитую фразу: «Мы с душечкой как родные сестры», передает «Спорт-Экспресс».

«Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме „В джазе только девушки“, когда Дафна говорила: „Мы с душечкой как родные сестры“», — пошутил Губерниев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Алина Загитова

Тем временем Загитова стала одной из звезд прошедшей в Москве премии МУЗ-ТВ. Так, певица Люся Чеботина заявила корреспонденту NEWS.ru, что наконец-то к ней вернулась сестра, которую она долго искала. Она призналась, что давно искала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию и вот наконец-то они вместе вышли на сцену. Чеботина допустила, что спортсменка когда-нибудь может начать сольную карьеру.

«Сейчас мы будем продавать мои концерты. Пока она будет моей дублершей, ездить на корпоративы, а я буду выходить вместо нее на лед», — добавила исполнительница.

Сама спортсменка в своем Telegram-канале с благодарностями обратилась к Чеботиной. Загитова отметила, что выступление с исполнительницей хита «Солнце Монако» стало незабываемым событием.

«Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная. Это было ярко и незабываемо!» — написала фигуристка.

Однако участие Загитовой в музыкальной премии не осталось без скандала. Российский певец Николай Басков, который был ведущим мероприятия, в прямом эфире назвал фигуристку «дорогой подтанцовкой». Так он отреагировал на то, что спортсменка приняла участие в номере Люси Чеботиной. Фигуристка не оставила выпад артиста без ответа и в аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена) посоветовала ему «покрасить корни».

«Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — написала Загитова.

Последние сообщения Шатунова: на что жаловался кумир 80-х?

23 июня исполнилось два года со дня смерти солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Участник золотого состава коллектива Сергей Серков рассказал о дружбе с артистом, его нереализованных планах и последних сообщениях.

«Меня перевели в пятый класс в интернате № 2 города Оренбурга. И однажды на уроке биологии к нам в класс привели новенького. Это был Юра Шатунов. Мы с ним сразу подружились, начали вместе тусить. Играли в хоккей, а затем любовь к музыке и творчеству еще крепче связала нашу дружбу», — вспомнил Серков.

По его словам, в последние месяцы жизни Шатунов был переполнен творческими идеями и планами. Например, Василич, как привык Сергей называть старого друга, хотел отправиться на гастроли в Германию и Белоруссию.

«Я знаю, о чем он мечтал в последние месяцы жизни. Но сказать не могу, поскольку это личное. Могу поделиться его планами в музыке. Во-первых, он перезаписал песню „Глупые снежинки“ с новой аранжировкой и еще пару песен „Ласкового мая“. Он мне их показал. Получилось очень круто. Если вы не знаете, то Юра был еще и классным аранжировщиком. Он хотел перевыпустить эти песни. Во-вторых, в его планах стоял проект, связанный с игрой на гармони: ведь Василич был также в этом хорош. В-третьих, конечно, он планировал выступать и дальше. Осенью должны были состояться его гастроли по Германии и Республике Беларусь. Мне он обещал сделать для моих выступлений новую аранжировку „майского“ хита „Розовый вечер“. Но не успел», — рассказал Серков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Юрий Шатунов

Он добавил, что за несколько дней до смерти Шатунова общался с ним по телефону. Тогда они условились обязательно встретиться вживую и вдоволь наговориться.

«Буквально за несколько часов до трагедии Юра писал мне сообщения в одном из мессенджеров. Он жаловался на усталость из-за большого количества концертов», — добавил друг певца.

Вместе с тем Серков выразил уверенность, что Юра Шатунов был счастливым артистом, поскольку его любили и продолжают любить люди. Экс-участник «Ласкового мая» подчеркнул, что Шатунов был и остается поистине народным артистом.

«Василич очень любил сцену, выступать и дарить радость людям. Я его называю музыкальным трудоголиком, человеком, обожающим свою профессию и отдающим ей всего себя. Очень был талантливым артистом и музыкантом. Для меня его голос — это голос нашей юности», — резюмировал Серков.

Есть жертвы и пострадавшие: ВСУ ударили по Севастополю ракетами США

Днем 23 июня Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

«Около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще одна ракета ATACMS от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета на конечном участке, после чего ее боевая часть сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на Севастополь.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за произошедшее в полной мере несет Вашингтон. В ведомстве также отметили, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон», — говорится в публикации МО.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь погибло пять человек, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

«В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, к сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, трое погибших детей и двое взрослых», — сказал Развожаев.

Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом.

Также мэр Магадана Юрий Гришан в своем Telegram-канале сообщил, что в числе погибших в результате атаки ВСУ оказалась девятилетняя дочь заместителя главы города Олега Аверьянова. По данным мэра, девочка была на пляже вместе с родителями в момент удара.

«23 июня в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали около 100 человек, еще трое погибли. Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки», — написал Гришан.

Российский лидер Владимир Путин позвонил Михаилу Развожаеву сразу после атаки украинской армии на город, сообщил глава региона. Президент выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим при обстреле ВСУ.

«Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования погибшим и пострадавшим», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Кроме того, в город направлен борт из Москвы.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что Вооруженные силы Украины не случайно выбрали для атаки на Севастополь День Святой Троицы. По ее мнению, ВСУ совершили ритуальное преступление, намеренно совместив его с большим христианским праздником.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

«Дата для такого удара была выбрана не случайно — День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия будет настаивать и добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя. При этом представитель МИД РФ напомнила, что все эти организации ангажированы Западом.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь написала в Telegram-канале, что Киев продолжает террор против мирного населения. Она выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала выздоровления пострадавшим.

«Киевский режим продолжает террор против мирного населения. <...> Светлый праздник Троицы стал днем скорби... Самые сердечные соболезнования родным и близким погибших. Вечная память... Скорейшего выздоровления раненым!» — написала Москалькова.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту удара украинских войск по Севастополю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к произошедшему.

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