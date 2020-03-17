https://static.news.ru/photo/a83a4478-683e-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, обязывающее губернаторов обеспечить проверку на коронавирус всех жителей своих регионов, вернувшихся из европейских стран за последние две недели.

Обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, — говорится в постановлении.

Также в регионах должны протестировать на коронавирус всех граждан, вернувшихся из-за рубежа в течение последнего месяца и обратившихся к врачам с симптомами простуды.

Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир со своего официального аккаунта в социальной сети, чтобы обратиться к жителям республики. Он призвал не поддаваться панике из-за коронавируса. По словам Кадырова, «конец света не наступает». Он напомнил, что в данный момент на территории Чечни не было официально зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Всё необходимое, сказал Кадыров, закупается в республике — овощи, фрукты и не только.