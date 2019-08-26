https://static.news.ru/photo/975aaf88-c80e-11e9-8672-fa163e074e61_660.jpg Игорь Орлов Фото: kremlin.ru

Угрозы здоровью жителей Архангельской области после ЧП на военном объекте в районе города Северодвинска нет. Об этом заявил глава региона Игорь Орлов.

Он подчеркнул, что как губернатор знает «объективную информацию о том, что произошло, все результаты замеров, все результаты оценки специалистов».

Ничего угрожающего людям нет. Всё сказано, в том числе Росгидрометом — никаких опасностей для людей нет. <...> Я это знаю точно и этим руководствуюсь, — цитирует Орлова ТАСС .

Взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл 8 августа. Жертвами ЧП стали пять сотрудников госкорпорации, ещё трое госпитализированы.

Ранее, как писал News.ru, Росгидромет подтвердил, что причиной кратковременного повышения радиационного фона сразу после ЧП стало облако радиоактивных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.