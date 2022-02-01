Губернатор Зауралья призвал устроить трибунал над «зачинателями пандемии»

Устроить трибунал над "зачинателями и бенефициарами" пандемии коронавируса призвал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его мнению, это явление похоже на войну и на нём также кто-то зарабатывает, а значит, необходимо устроить расследование и привлечь к ответственности тех, кому выгодно распространение вируса. Об этом глава Зауралья написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Если и эта пандемия не закончится полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами, как судили ранее военных преступников, то наш мир могут ждать новые испытания, - заявил Шумков.

Губернатор признался, что он не верит в "нулевого пациента", подхватившего заразу от летучей мыши. Шумков убеждён, что COVID-19 представляет собой один из видов оружия, с помощью которого в настоящее время ведётся война, поскольку традиционным оружием воевать "страшновато".

Отсюда, возможно, внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР. Остальное, как в обычной войне, — вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют, - разъяснил своё видение ситуации политик.

При этом он особо отметил, что статус губернатора не превращает его автоматически в вирусолога или эпидемиолога, однако его задача как главы субъекта федерации - организовать меры по противодействию распространению вируса. При этом "информационная накачка сверху" запугивает людей, а у таких граждан в результате "иммунитет слабеет".

Ранее президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова рассказала NEWS.ru, что общемировая ситуация с пандемией коронавируса сказалась на психическом здоровье людей. Тревожные расстройства связаны и со страхом смерти, и со страхом неопределённости, и с вводимыми ограничениями, и с постоянными мутациями вируса.