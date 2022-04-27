Система ПВО сработала ночью в Курске Губернатор Старовойт: система ПВО сработала ночью в Курске, жертв нет

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным данным, ночью в Курске сработала система ПВО. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранее о хлопках, которые слышали по всему городу, сообщили местные жители и СМИ.

Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО, — написал Старовойт.

Он также добавил, что жертв и разрушений нет.

Ранее издание «КурскCity» со ссылкой на местных жителей сообщило о звуках взрывов, которые раздавались как в центре города, так и на окраинах. По словам одной из горожанок, городские экстренные службы сообщили ей о работе ПВО. В сообществе «Курский БомондЪ» социальной сети «ВКонтакте» пользователи также сообщали, что проснулись от звуков взрывов. Некоторые уверяли, что также услышали звуки летящих самолётов.