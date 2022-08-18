Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике Губернатор Развожаев: средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Севастополем

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат, появившийся над городом. Это произошло в районе аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя. Соответствующий текст губернатор разместил в своем Telegram-канале.

Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет, — написал Развожаев.

Он также добавил, что, по имеющимся данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что опасности для города и Крымского моста нет.

Также 18 августа стало известно, что российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников. В частности, дроны уничтожены в небе над населенными пунктами Егоровка, Старомлыновка и Новогродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай и Кочубеевка Харьковской области, а также Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.