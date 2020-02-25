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Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить звание почётного жителя региональной столицы музыканту Сергею Шнурову, который написал несколько стихотворений о катастрофическом загрязнении воздуха в Красноярске.

Как отметил Усс, к певцу он относится без юмора. Он поддерживает его слова о Красноярске. <...> Его радует, когда творческие люди, такие как Шнуров, пытаются улучшить экологическую ситуацию в регионе, — сообщает Teleprogramma.pro.

Усс провёл в Красноярске пресс-конференцию, на которой озвучил свой план решение проблемы «чёрного неба»: ускорить газификацию края, модернизировать системы очистки на предприятиях, расселить дома с печным отоплением, обновить общественный транспорт и пересмотреть меры по улучшению качества воздуха.

Как писал NEWS.ru, в феврале Шнуров стал членом Партии Роста, кандидатом от которой может пойти на выборы в Госдуму. После вступления из Instagram музыканта исчезли критические стихотворения о президенте Владимире Путине и пенсионной реформе.