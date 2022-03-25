Губернатор Подмосковья призвал россиян сплотиться для борьбы с санкциями

Для борьбы с санкциями россиянам нужно сплотиться и реализовывать идеи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с курсантами в центре «Авангард». От ограничений пострадал даже его отец, которому после 2014 года запретили въезд в Европу и другие страны, передаёт слова губернатора телеканал «360».

Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы. Но в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться. Надеюсь, те, кто в зале, будут так же, как и мы, принимать в этом очень активное участие, — сказал Воробьёв.

При этом отмечалось, что после начала военной операции на Украине россияне стали уезжать из страны. Только в Грузию к 10 марта въехали до 25 тысяч граждан РФ. Кто-то едет, чтобы переждать тяжёлое время, а другие в спешке берут билеты и часто не имеют чёткого плана, как жить за пределами родины. Некоторые всё же рассматривают возможность вернуться, другие уверены, что точно не приедут назад.

Те, кто в связи с санкциями настроен позитивно, надеются, что кризис поможет ликвидировать пропасть между богатыми и бедными и установить социальное равенство. А, например, разнорабочего из Новосибирской области Виктора Перова уход ресторанов и магазинов из России не взволновал, потому что он и так в них не ходил.