Губернатор Подмосковья открыл новый корпус в одной из лучших школ страны Губернатор Подмосковья Воробьев открыл новый корпус физтех-лицея в Долгопрудном

Фото: mosreg.ru

Андрей Воробьев

В физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, занявшем второе место в рейтинге лучших школ России, открылся новый корпус для начальных классов, который сможет принять 425 учеников, сообщает «360». Теперь учебное заведение сможет обучать 1025 учеников одновременно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и педагогов с началом учебного года отметив, что преобразования лицея продолжатся. По словам политика, на территории учреждения появится детский технопарк с кампусом для проживания талантливых школьников из разных уголков России.

В следующем году мы откроем суперсовременный лабораторный корпус и дадим возможность учиться детям, которые хотят защищать нашу страну во всех сферах технологий, науки, образования, — рассказал Воробьев.

Новые корпуса, строящиеся при физтех-лицее, создадут единый кластер естественно-математического профиля. Детский технопарк и кампус откроют к сентябрю 2023 года. Андрей Воробьев также выразил отдельную благодарность директору учебного заведения Марине Машковой.

Ранее были названы изменения, которые затронут школы в новом учебном году. С 1 сентября начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), отечественную историю будут изучать уже с первого класса, а в старших введут дополнительные курсы по программированию. В школах также повысится внимание к нравственному воспитанию детей.