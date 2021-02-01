Губернатор Петербурга раскритиковал участников незаконной акции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал участников незаконной акции, которые вышли на улицы города 31 января. По его словам, люди нарушили планы горожан и повели себя эгоистично и безответственно.
К сожалению, <...> планы на выходной тысяч петербуржцев были нарушены, так же как было нарушено постановление правительства Петербурга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Оно запрещает проведение публичных мероприятий,— сказал Беглов. Его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил, что некоторые горожане массово устроили прогулку по проезжей части центральных улиц, из-за чего кто-то не смог вовремя добраться до работы или же до места отдыха. Кроме того, незаконные действия помешали работе общественного транспорта и привели к усилению мер безопасности в Петербурге.
Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы, — добавил Беглов.
Губернатор подчеркнул, что никто и не пытался согласовать митинги, которые прошли в городе 31 января. Он уточнил, что общественные организации не уведомили власти города о готовящихся мероприятиях.
Напомним, 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.
Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.
Ранее NEWS.ru писал, что на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.