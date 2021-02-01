Губернатор Петербурга раскритиковал участников незаконной акции

https://static.news.ru/photo/5bb3660c-64aa-11eb-a325-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал участников незаконной акции, которые вышли на улицы города 31 января. По его словам, люди нарушили планы горожан и повели себя эгоистично и безответственно.

К сожалению, <...> планы на выходной тысяч петербуржцев были нарушены, так же как было нарушено постановление правительства Петербурга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Оно запрещает проведение публичных мероприятий, — сказал Беглов. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что некоторые горожане массово устроили прогулку по проезжей части центральных улиц, из-за чего кто-то не смог вовремя добраться до работы или же до места отдыха. Кроме того, незаконные действия помешали работе общественного транспорта и привели к усилению мер безопасности в Петербурге.

Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы, — добавил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что никто и не пытался согласовать митинги, которые прошли в городе 31 января. Он уточнил, что общественные организации не уведомили власти города о готовящихся мероприятиях.

Напомним, 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.