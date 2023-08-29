Губернатор Челябинской области прокомментировал крушение Ми-8 Глава Челябинской области заявил о гибели трех человек в результате падения Ми-8

Фото: СК РФ/РИА Новости

Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области стали три человека, воздушное судно принадлежало авиационному отряду ФСБ России, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер. По его словам, в результате крушения вертолета жилые постройки не пострадали, на месте работают сотрудники экстренных служб. Региональная администрация оказывает им все необходимое содействие.

В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. <...> По предварительной информации, в результате крушения вертолёта погибли три человека, — заявил Текслер.

О крушении вертолета, выполнявшего плановый тренировочный полет в Челябинской области, стало известно днем 29 августа. По словам очевидцев, перед падением воздушное судно мотало из стороны в сторону, после чего он начал снижаться. Точные причины крушения вертолета неизвестны, однако предполагается, что авиакатастрофа связана с отказом техники, в частности с отказом двигателя. Отмечается, что тела погибших в результате падения вертолета были обнаружены.