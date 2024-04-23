«Пункт назначения» наяву: фото и видео ДТП с начала недели

Фото: t.me/sarprok*

На Ставрополье мужчина чудом выжил в ДТП, напоминающем сюжет знаменитого фильмов ужасов «Пункт назначения». Об этом и других ДТП с начала текущей недели читайте в сборке NEWS.ru.

Ремейк «Пункта назначения»

Отбойник буквально проткнул легковушку ВАЗ-2114 на Старомарьевском шоссе в Ставрополе. Фото с места ДТП практические повторяет сюжет из фильма ужасов «Пункт назначения». При этом, как сообщили в полиции, 63-летний водитель отделался сравнительно легкими травмами — его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и рваной раной руки.

«Водитель был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Мужчина признался, что управлял автомобилем в состоянии усталости, что привело к потере управления», — сообщили в Госавтоинспекции.

Четверых пешеходов сбили на остановке

В Саратове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Напротив торгового центра «Тау Галерея» столкнулись три легковые машины и пассажирский автобус. От удара водитель одного из транспортных средств потерял управление. В результате ДТП пострадали четыре человека.

«По предварительным данным, в дневное время 22.04.2024 на улице 50 лет Октября напротив ТРЦ „Тау Галерея“ произошло столкновение автомобилей Opel Astra, ВАЗ-21114, Lada Vesta и пассажирского автобуса № 53. От удара водитель Lada потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта», — сказано в сообщении прокуратуры.

Аквапланирование со смертельным исходом

22 апреля на 418 км автодороги М-7 Москва — Уфа один человек погиб из-за того, что автомобиль слетел с трассы, потеряв сцепление с асфальтом из-за влаги. В Сети оказались записи ДТП, сделанные с двух ракурсов.

«Газель» утрамбовала легковушку на МКАД

Грузовая «Газель» влетела в припаркованный легковой автомобиль на МКАД. ДТП произошло на внутренней стороне 18-го километра автодороги. На опубликованных дептрансом кадрах видно, что легковушка стояла прямо позади припаркованной фуры. От удара легковую машину снесло в сторону. При этом кузов «Газели» буквально рассыпался на части.

Грузовик-улитка лишил пешеходов моста

В городе Торжке Тверской области грузовик попытался проехать по пешеходному мосту и сломал его, сообщает Telegram-канал «Новости. Торжок» со ссылкой на очевидца. Уточняется, что на большегрузе планировали перевезти через реку ярмарочный домик.

«Пешеходный мост надломился. Грузовая машина, видимо, хотела отвезти куда-то один из домиков на ярмарке на площади 9 Января, и мост не выдержал. Мост с обеих сторон огорожен лентой», — сообщил очевидец.

Девочка на самокате оказалась под колесами маршрутки

На юго-востоке Москвы водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Покровской. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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