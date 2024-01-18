Грузоперевозчики добиваются возвращения запрета на экспорт топлива из РФ «Грузавтотранс» обратился к Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива, передают «Известия». Представители отрасли уверены, что после отмены этой меры цены вновь начали расти. Подобная тенденция наблюдается на всех крупных АЗС страны, говорится в письме.

Один из примеров: 9 января 2024 года цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр, а месяц назад была еще 64 рубля. И такая ситуация на всех крупных сетевых АЗС. Это несмотря на то, что оптовые цены на бирже сейчас довольно низкие, и, казалось бы, розничная цена должна быть ниже, но мы наблюдаем другую тенденцию, — пишут грузоперевозчики.

Представители топливного рынка при этом отрицают необходимость данного шага. Они считают, что возвращение запрета негативно повлияет на нефтепереработку, а также снизит объемы инвестиций. Министерство энергетики РФ также не считает нужным вновь вводить ограничения.

Меры, направленные на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо, были приняты в ноябре прошлого года. Глава государства тогда поручил разобраться с этим вопросом из-за рекордной стоимости товара летом и осенью.