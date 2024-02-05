Грузия спасла Россию, Авдеевка падет, ВСУ получат F-16: главные события дня

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузия предотвратила теракты на территории России, Украина получит истребители F-16 и дальнобойные ракеты к ним, опубликованы главные моменты битвы за Авдеевку — российские военкоры в своих Telegram-каналах сегодня, 5 февраля, обсуждают последние новости СВО и главные события в России и мире к этому часу. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц: «Киев получит дальнобойные крылатые ракеты для F-16»

«В Киеве утверждают, что в дальнейших пакетах военной помощи для Украины будут самолеты F-16 и ракеты с дальностью 300–500 километров. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ, не назвавший конкретный тип боеприпаса. Истребитель F-16 может нести и применять только один тип крылатых ракет „воздух — земля“ с такими характеристиками — AGM-158 JASSM. Согласно данным от производителя, она бьет на 370 километров, но есть и более совершенная модификация JASSM ER с максимальной дальностью до 925 километров. Вероятнее всего, ВСУ получат базовый вариант. JASSM cоздана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. В составе системы наведения, наряду с инерциальной системой управления с коррекцией от приемника сигналов GPS, используется современная инфракрасная головка самонаведения, которая работает на конечном участке полета. Ракета считается очень точной — круговое вероятное отклонение от цели не превышает 2,5 метра», — отметил военкор.

По словам Коца, такая ракета оснащена проникающей боевой частью WDU-42/B массой 450 килограммов, предназначенной для поражения хорошо защищенных стационарных объектов, таких как пункты управления, подземные укрытия, забетонированные укрепления.

«Вероятнее всего, ВСУ будут применять их по ближнему тылу нашей армии, чтобы не подставлять носители под огонь дальнобойных ЗРК. Аналогичным способом противник использует свои Су-24 с ракетами Storm Shadow / SCALP. Такие ракеты — сложная цель для ПВО, так как летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. И самый эффективный метод борьбы с ними — уничтожение носителей на земле. Истребители F-16 требуют особых условий эксплуатации, у Украины не так уж и много аэродромов, способных их обслуживать. Нужно, чтобы этих аэродромов стало еще меньше», — добавил он.

Фото: US Air Force/Public domain/wikimedia Крылатая ракета AGM-158 JASSM

«Военная хроника» рассказала про главные моменты битвы за Авдеевку

«Что и где происходит? Активизировались боевые действия на северном и северо-восточном участках. Предположительно, российские войска продвигаются западнее и восточнее авдеевского карьера. Наступательные действия со стороны ВС РФ также отмечаются в районе Донецкой фильтровальной станции, где российские войска пересекли шоссе Н-20 и углубились в лесной массив. На южном участке продолжается продвижение штурмовых групп по улицам Чернышевского, Соборной и Спортивной в сторону улицы Грушевского и шоссе Т-05-05. Ряд источников отмечают повышенную активность армейской авиации и фронтовой авиации ВКС РФ. Ракетно-бомбовым ударам подвергаются позиции ВСУ как в самом городе, так и в районе фильтровальной станции. Что может произойти дальше? Географически Авдеевка вытянута вдоль нескольких основных улиц и железной дороги. За исключением района 9-й квартал жилая застройка в основном малоэтажная, с обширным частным сектором. Также в северной части к Индустриальному проспекту примыкает шоссе О-0542 — на данный момент основной путь снабжения всей авдеевской группировки противника», — отметил источник.

По мнению авторов канала, таким образом, если Северная группировка ВС РФ сумеет продвинуться до железной дороги или за ней, то она сможет и разрезать авдеевскую группировку противника на две части.

«При этом части ВСУ на юге и юго-востоке города могут лишиться снабжения, возможности получать подкрепление, а их укрепленные позиции потеряют смысл. Предположительно, от позиций ВС РФ на западе от авдеевского карьера до улицы Индустриальной — 1,5 км, а до железной дороги — примерно 1 км. Также от сил, находящихся в городе, может быть отрезана группировка, размещенная в строениях АКХЗ, и, соответственно, городская группировка лишится доступа к складам и запасам, сосредоточенным в подвалах предприятия. Западнее Индустриального проспекта начинаются поля с лесополосами, а от района 9-й квартал до Ласточкина и далее до Орловки тянется цепочка оврагов и водоемов. Все это затрудняет перемещение транспортных средств и сильно ограничивает возможности ВСУ для отступления и маневра. В свою очередь продвижение ВС РФ на участках восточнее карьера и в районе фильтровальной станции может быть использовано как для оказания давления на оборону ВСУ и ограничения маневра резервами, так и для создания условий для дальнейшего разделения обороняющейся группировки», — добавила «Военная хроника».

Евгений Поддубный прокомментировал ситуацию с Грузией, Украиной, Воронежем и терактами

«Грузинские спецслужбы изъяли 14 кг взрывчатого вещества у гражданина Украины, который из Одессы пытался перевезти взрывчатку в Воронеж через территорию Грузии. Об этом сообщил представитель органов безопасности Грузии. Очередная попытка украинских спецслужб организовать теракты в России. Приятно удивляет конструктивная позиция Тбилиси. Украинские спецслужбы активно используют граждан СНГ для организации террористической деятельности. Представитель грузинской госбезопасности заявил, что в перевозке взрывчатого вещества из Одессы в Воронеж через территорию Грузии участвовали граждане Украины, Армении и Грузии. Организовал террористическую группу депутат украинской Рады Андрей Шарашидзе. Руководили действиями террористов украинские спецслужбы. Теракты с использованием взрывчатых веществ противник мог устроить не только в Воронеже,но и в других городах. Кроме того, такая взрывчатка могла быть использована для организации покушений на граждан России», — отметил журналист.

Фото: ssg.gov.ge

По словам военкора, целью терактов могло быть как массовое убийство мирных жителей, так и серия точечных убийств или удар по гражданской инфраструктуре.

«Спецслужбы киевского режима продолжают системно работать над организацией терактов на нашей территории. Более того, судя по времени, попытка провезти в Россию взрывчатые вещества может быть связана с возможными акциями накануне выборов президента России. Противник наверняка попытается организовать несколько точек напряженности накануне голосования», — добавил Поддубный.

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