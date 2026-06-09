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09 июня 2026 в 06:10

Группировка «Запад» за сутки уничтожила 80 боевых гексакоптеров ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Запад» за сутки составили 80 тяжелых боевых гексакоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. По его словам, подразделения группировки выявили и уничтожили объекты, обеспечивающие работу беспилотной авиации.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 80 тяжелых боевых гексакоптеров и три барражирующих боеприпаса противника, — заявил Бигма.

Также уничтожены две станции спутниковой связи Starlink, которые, как уточнил Бигма, использовались противником. Помимо этого, российские военные вывели из строя 18 наземных робототехнических комплексов. В сводку группировки вошли и данные об уничтожении шести полевых складов боеприпасов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности.

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