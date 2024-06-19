Группировка войск «Запад» уничтожила два склада ВСУ, танк и САУ Paladin МО РФ: группировка войск «Запад» уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

Фото: МО РФ

Подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили до 450 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, танк и два автомобиля, сообщило Минобороны России. По данным министерства, также уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» американского производства, гаубица М777 и другое вооружение ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, — говорится в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии, 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР. За сутки отражены две контратаки 110-й бригады теробороны и 3-й танковой бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, танк и два автомобиля.

Ранее ивановские десантники уничтожили пост БПЛА в районе населенного пункта Часов Яр. В Минобороны заметили, что для этого понадобился всего один точный удар. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ, указали в военном ведомстве.