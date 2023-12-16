Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально образована

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году официально образована. Решение было принято в начале собрания. Теперь группа официально оформит решение о поддержке самовыдвижения политика на президентских выборах в 2024 году. Всего на собрании группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина было зарегистрировано более 700 человек, подтвердил член центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин.

Хочу открыть собрание по выдвижению кандидата в президенты нашей страны Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировалось более 700 человек, кворум — 500. Предлагаю считать наше собрание открытым, — сказал Когогин.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина будет располагаться в Гостином Дворе, где 14 декабря прошла его пресс-конференция и прямая линия с подведением итогов года. По информации источников РБК, открытие штаба планируется ближе к концу декабря.

Путин объявил о решении баллотироваться 8 декабря после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле. Путин сказал, что у него были «разные мысли», но пришло время «принимать решение».