Group-IB: задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях

Задержание группы хакеров Revil может создать не только временные трудности для киберпреступников в России, но и негативно сказаться на благополучии отечетсвенных компаний. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказали эксперты.

Задержание участников группировки произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

Лаборатории комьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин отметил, что после этого события значительного снижения атак шифровальщиков не наблюдается.

Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать, — сказал эксперт.

Он уточнил, что ранее многие русскоязычные хакеры не атаковали компании России и СНГ, поскольку это было для небезопасно. Однако за последние два года атаки с использованием программ-вымогателей участилось и здесь. Задержание Revil может их лишь подстегнуть, так как после удачных зарубежных операций они могут забыть про негласные запреты.

В то же время, у преступников могут возникнуть и сложности. Они связаны с обналичиванием средств, полученных незаконно. Как предполагает эксперт, часть партнёров может на время прекратить свою деятельность.

На протяжении нескольких лет члены группировки Revil занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.