«Громкое молчание Киева»: военкор об инциденте с ветераном СС Военкор Коц обвинил Киев в отсутствии реакции на случай с ветераном СС в Канаде

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за инцидент с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте страны, в то время как Киев продолжает хранить молчание, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский так и не отреагировал на эту ситуацию, так как в стране, где нередко проводятся факельные шествия, «не принято извиняться за восхваление нацистов».

В своей заметке под названием «Громкое молчание Киева» военкор утверждает, что в Канаде действительно могли не знать о том, чем занимался 98-летний ветеран в годы Второй Мировой войны. Однако украинская делегация была в курсе того, что он состоял в дивизии СС «Галичина», считает Коц. Зеленский не стал возражать против чествования ветерана СС, несмотря на то, что его дед являлся кавалером двух орденов Красной Звезды.

Владимир Олександрович прекрасно осознавал, кому он аплодировал, благодарно улыбаясь. <...> Интересно, что президент Украины говорит своему деду, гвардии лейтенанту, кавалеру двух орденов Красной Звезды Семену Зеленскому, когда приходит на его могилу? Зачем ты, диду, напал на немцев? — отметил журналист.

Трюдо извинился за чествование ветерана СС Ярослава Хунки в минувшую среду, 27 сентября. В ходе своего выступления он назвал произошедшее чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от нацистов.