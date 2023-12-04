«Гром и молнии с обеих сторон». Ситуация в Марьинке и Авдеевке к 4 декабря WarGonzo: ВС РФ заняли большую часть Марьинки, продвигаются в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают продвигаться в Авдеевке, сообщает Telegram-канал WarGonzo. ВС РФ «выбили» ВСУ из авдеевской промзоны. Также российские бойцы вывезли в тыл первую БМП Bradley. Что происходит в Авдеевке и Марьинке к утру 4 декабря?

Что происходит в Авдеевке 4 декабря

«На Донецком фронте ВС РФ после плотной работы артиллерии и авиации вели штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), в промзоне на юго-восточных подступах к Авдеевке, со стороны Ясиноватской развилки (новое направление атаки), с востока от Каменки, на Авдеевском коксохимическом заводе, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Новобахмутовки (населенный пункт подконтрольный ВСУ) и Керамика. Штурм всех украинских позиций вдоль ЛБС», — говорится в WarGonzo.

Вечером 3 декабря WarGonzo отмечал, что на направлении «жаркое лето».

«Гром и молнии с обеих сторон. ВС РФ заняли большую часть Марьинки, продвинулись к Северному западнее Авдеевки. Из „промки“ юго-восточнее города ВСУ выбили. Там уже негде закрепиться. К северу от Авдеевки ВС РФ сумели пройти за „железку“ у Степного. Село в „серой зоне“. Расширение зоны контроля российских войск в направлении Новокалинова очевидно, но может создать и проблему в случае флангового удара ВСУ», — писали авторы канала.

Олег Царев сообщает, что ситуация на Донецком направлении остается без существенных изменений.

«В Марьинке без изменений. На окраинах ВС РФ ведут бои за последние позиции ВСУ. Городка фактически уже не существует. ВСУ буквально зарывались тут в бетон, отсюда терроризировали мирный Донецк. Теперь нам предстоит отстроить заново и его», — пишет автор канала.

Telegram-канал «Два майора» отмечает, что «на Марьинском направлении враг перебрасывает свежие силы в Курахово (12 км западнее Марьинки), опасаясь развития нашего наступления».

«Курахово является основным логистическим узлом в ближнем тылу на указанном участке фронта. Расстояние от ЛБС позволит наносить по н. п. удары с воздуха, не входя в зону ПВО противника», — отмечает канал.

Отмечается, что по позициям ВСУ в районе поселка Виноградники были нанесены удары из ТОС «Солнцепек».

Readovka сообщает, что «русская армия продолжает наступать в направлении Степного. У коксохимического завода без серьезных изменений — встречные бои. Кроме того, наши бойцы сумели продвинуться в районе Северного. В Марьинке идут бои за контроль над окраинами».

Фото: МО РФ

ВС РФ заполучили БМП Bradley ВСУ

Вечером 3 декабря Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП Bradley.

«Похоже, российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа. Хотя ВС РФ не раз поражали эти машины и снимали вблизи, захватить их не удавалось: техника стояла в нейтральной полосе, что крайне затрудняло эвакуацию. Поэтому военнослужащие ограничивались вывозом на изучение отдельных комплектующих, вроде оптики и других элементов. Нынешняя трофейная „Брэдли“ принадлежала все той же 47-й отдельной механизированной бригаде: с начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже — под Авдеевкой», — говорится в сообщении.

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