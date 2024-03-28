Гроб, насилие, драки: что происходит на тренингах «короля свадеб» Байгужина

Фото: Социальные сети

Денис Байгужин

Недавно Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Дениса Байгужина, который проводил специфические тренинги для женщин. Как проходили «практики», что на них заставляли делать женщин, почему Байгужина арестовали, где он сейчас?

Почему арестовали Байгужина

19 марта Пресненский суд Москвы заочно арестовал блогера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Байгужин окажется под стражей с момента его экстрадиции в Россию или задержания.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Байгужину, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — сообщили ТАСС в пресс-службе Дворца правосудия.

Обвиняемый обжаловал это решение через своего адвоката. 25 марта Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера.

«Постановление Пресненского суда Москвы в отношении Байгужина оставлено без изменения», — сказали в суде.

По данным правоохранительных органов, сейчас Байгужин находится за границей. Как пишет aif.ru, блогеру удалось скрыться в Турции.

Что известно о «короле свадеб» Байгужине

Уроженец села Метлино Челябинской области в 2000-х годах перебрался в Москву, где работал в полиции (на тот момент — в милиции). После увольнения из органов Байгужин стал работать частным детективом и открыл агентство под названием «Серебряная пуля». Основной сферой будущего блогера были измены. По его собственному признанию, работа была «не самой приятной», но приносила хороший доход.

В 2011 году Байгужин был задержан по обвинению в мошенничестве после заявления одной из клиенток. Женщина сообщила, что «детектив» получил от нее крупную сумму, однако не выполнил договоренности и скрылся. Как выяснилось после задержания, у Байгужина не было лицензии детектива. В итоге он почти год просидел в тюрьме.

Фото: Социальные сети Денис Байгужин

Затем Байгужин решил зарабатывать на «раскрутке женщин», пишет aif.ru. Набраться знаний в этом направлении ему помогли сокамерники, среди которых были бизнесмены и чиновники, осужденные за экономические преступления. Так Байгужин стал писать книги и создавать марафоны. Сейчас он ведет блог на YouTube и в Telegram, а также семинары для женщин. Байгужин специализируется на теме помощи в поиске состоятельного партнера и выстраивании с ним отношений.

Что творилось на тренингах Байгужина

По рассказам участниц тренингов, женщинам не просто объясняли о принципах поиска состоятельного мужчины, но и заставляли их проходить «специфичные практики», которые многие из пострадавших назвали унижением.

«Один из этапов — это „перерождение“. Ночью в полураздетом виде нужно было лечь в гроб, затем девушек накрывали крышкой, опускали в могилу и закапывали. Так мы якобы прощались с прежними собой. Многие прошли этап, но я не рискнула. За что на меня обрушилась масса критики со стороны гуру», — цитирует aif.ru одну из участниц тренингов Байгужина.

Кроме того, на этих «занятиях» женщин отвозили в заброшенную деревню, где заставляли драться между собой, писал aif.ru. Проигравшие же подвергались извращенному насилию со стороны других девушек. Одной из пострадавших даже пришлось вызывать скорую помощь.

«Самых слабых позже усаживали на корточки в центре дороги, фиксировали руки за спиной и заставляли остальных девушек насиловать „слабых“ различными предметами. Такие „практики“, по мнению Байгужина, должны были научить женщин завлекать миллионеров», — пишет издание.

Многие участницы таких «практик» безальтернативно доверяли Байгужину. Они его называли «королем, покровителем, Богом».

«Свадебный Король Всея Руси и не только», — писали женщины в комментариях.

Однако в итоге заявления в прокуратуру на Байгужина написали десятки женщин из разных городов. Они отмечали, что отдали много денег за курсы блогера, но не получили ничего, кроме участия в сомнительных тренингах.

Байгужина задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на это, через некоторое время он сумел улететь в Турцию. Сейчас «король свадеб» в своем аккаунте в соцсетях продолжает «обучать» женщин и публикует расписание гастролей по разным странам.

Читайте также:

Кто такая певица Манижа из Таджикистана, перед которой извинилась Пугачева

«Следили за моей семьей»: уезжал ли Ревва из России, где был с начала СВО

Пугачева извинилась за теракт: что она сказала, почему молчала о трагедии