Грибникам в России пригрозили уголовными сроками до девяти лет «Интерфакс»: ГД планирует принять закон о сроках за сбор краснокнижных растений и грибов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Государственная дума России на этой неделе рассмотрит в третьем и финальном чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, принцип действия будет схож со статьей о незаконной добыче и обороте краснокнижных животных и водных биоресурсов (ст. 258.1 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье — девять лет лишения свободы.

Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, — говорится в сообщении агентства.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, россияне будут привлекаться к уголовной ответственности исключительно при умышленном уничтожении, добыче, сборе и обороте краснокнижных растений. Если же умысла в этих действиях не было, гражданин будет считаться невиновным.

Ранее юрист Анастасия Билялова заявила, что покупка и сбор краснокнижных подснежников грозит штрафами в размере от двух тысяч до 1 млн рублей. Она рассказала, что в Красную книгу занесены несколько видов цветов, например узколистный, широколистный, складчатый и кавказский подснежники. За их продажу и покупку предусматривается административная ответственность по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».