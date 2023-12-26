«Грешно смеяться»: Коц сравнил мобилизацию на Украине с грустным цирком Коц: мобилизация на Украине уже давно выглядит, как грустный цирк

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мобилизация на Украине выглядит, как «грустный цирк», «поскольку смеяться над больными грешно», так военкор Александр Коц отреагировал на законопроект Верховной рады, в рамках которого под мобилизацию попадают инвалиды третьей группы. Он в шутку предположил, что люди с травмами ног могут стать операторами дронов, в то время как рекруты без одного глаза — снайперами.

Безногие станут операторами дронов, одноглазые — снайперами, кастраты будут охранять женские монастыри и швейные техникумы. <...> Грешно смеяться над больными людьми. Но мобилизация на Украине уже давно выглядит, как грустный цирк, — пишет он.

Правительство Украины 26 декабря внесло в Верховную раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно списку заболеваний, речь идет о людях с одним глазом, легким или почкой, а также о гражданах с диагностированной карликовостью.

Кроме того, призыву будут подлежать мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря. Инвалидность третьей группы также присваивается в случае неоперабельного дефекта челюсти, при котором человек утрачивает способность нормально пережевывать пищу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил ему мобилизовать еще около 450 тысяч украинцев. Зеленский отметил, что для такого решения требуются веские основания, если так важно призвать на службу именно такое количество украинцев, то в первую очередь необходимо определиться с теми, кто не должен идти воевать. Дополнительная мобилизация обойдется Киеву в 500 млрд гривен, добавил глава Украины.