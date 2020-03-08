Российский учёный сообщил о том, что гренландский тюлень может полностью исчезнуть как вид в России. Он уточнил, что это связано с многолетней тенденции сокращения льда в местах обитания вида. Об этом
В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждёт: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся? Может, они только в Канаде останутся, где ещё лёд есть, — привело слова Дмитрия Глазова РИА Новости.
Учёный объяснил, что ледовые территории на Белом море, где живёт этот вид тюленей, тает уже несколько лет. Высокая гибель детёнышей связана с тем, что тюлени размножаются на льду.
В этом случае у детёнышей меньше шансов утонуть, если они рождаются на льду. Дело в том, что они в первые дни и недели не умеют плавать. Во-вторых, лёд является естественным антисептиком. Он примораживает кровь или плаценту, что препятствует развитию бактерий. И это некоторая безопасность от хищников, которые в основном охотятся на берегу, — процитировали объяснение Дмитрия Глазова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что туристы во Владивостоке мешают спариванию тюленей. Местные учёные сообщили, что туристы распугивают тюленей на лежбище близ Токаревского маяка в черте города.
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