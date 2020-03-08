https://static.news.ru/photo/cf093cc8-60ee-11ea-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerard Lacz/Xinhua/GlobalLookPress

Российский учёный сообщил о том, что гренландский тюлень может полностью исчезнуть как вид в России. Он уточнил, что это связано с многолетней тенденции сокращения льда в местах обитания вида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем эволюции и экологии имени А. Н. Северцова РАН Дмитрия Глазова.

В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждёт: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся? Может, они только в Канаде останутся, где ещё лёд есть, — привело слова Дмитрия Глазова РИА Новости.

Учёный объяснил, что ледовые территории на Белом море, где живёт этот вид тюленей, тает уже несколько лет. Высокая гибель детёнышей связана с тем, что тюлени размножаются на льду.

В этом случае у детёнышей меньше шансов утонуть, если они рождаются на льду. Дело в том, что они в первые дни и недели не умеют плавать. Во-вторых, лёд является естественным антисептиком. Он примораживает кровь или плаценту, что препятствует развитию бактерий. И это некоторая безопасность от хищников, которые в основном охотятся на берегу, — процитировали объяснение Дмитрия Глазова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туристы во Владивостоке мешают спариванию тюленей. Местные учёные сообщили, что туристы распугивают тюленей на лежбище близ Токаревского маяка в черте города.