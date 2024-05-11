Грехи водителя с Мойки, Кузя-олигарх, «геноцид» на Евро: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/РИА Новости/Global Look Press

Виталий Гогунский, Эден Голан

Появились новые подробности о водителе автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, актер Виталий Гогунский решил вернуться в сериал «Универ», Бельгия отказалась транслировать выступление участницы из Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Устал и отвлекался: что известно о водителе, отправившем автобус на дно Мойки

Telegram-канал «112» сообщил, что водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс утром после 20-часовой смены. По данным канала, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль.

По данным канала, жена водителя рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того начав работу в пять утра, а в 07:30 его разбудили и заставили снова садиться за руль. «112» сообщает, что на здоровье мужчина не жаловался, однако могла сказаться усталость.

Пассажирка, которая вышла из транспортного средства за несколько минут до аварии, рассказала NEWS.ru, что водитель за рулем постоянно общался с кем-то по видеосвязи. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного вождения, но мужчина не реагировал. При этом собеседница отказалась связать поведение водителя с причинами трагического ДТП.

«Водитель ехал, общаясь по видеосвязи с кем-то. Все пишут сейчас, что ему стало плохо. Возможно. Но факт остается фактом: автобус он вел очень грубо, резко. Ощущение, что я ехала в маршрутке старой», — отметила петербурженка.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

11 мая стало известно, что в списке погибших при падении автобуса в реку числятся две женщины и один мужчина. По информации журналистов, личности остальных жертв пока что не установлены.

Одна из жертв Марина Ю. 1995 года рождения является уроженкой Казахстана. Вторая жертва Елена Ш. 1982 года рождения, а также мужчина Андрей Р. 1968 года рождения проживают в Северной столице. В перечень пострадавших попали пять человек. Из них подтвердили личности пятерых граждан.

Также мужчина, ставший свидетелем падения автобуса в Мойку, сообщил «Известиям», что бросился спасать людей не раздумывая. По его словам, другие очевидцы пытались остановить его и говорили, что это опасно.

«Не раздумывая начал раздеваться, с себя снимать одежду и подбегать. Хотел прыгнуть в воду, но меня начали очевидцы останавливать. Они говорили, что там опасно, можно разбиться», — поделился очевидец.

После этого мужчина взял из своего автомобиля буксировочный трос и привязал его к забору, чтобы люди могли спуститься к пострадавшим. По словам собеседника, когда неравнодушные подплыли, возле люка сидел водитель в «шоковом состоянии непонятном». Его мужчина начал оттягивать в конец автобуса.

Когда пострадавших начали вытаскивать из салона, люди скидывали в воду спасательные жилеты. Туристический катер подъехал к месту происшествия. Три дагестанца с водного транспортного средства помогли довезти людей к берегу. Очевидец отметил, что все «помогали как могли» до приезда спасателей.

Вместе с тем в компании ООО «Такси», которая является владельцем пассажирского автобуса, прошли обыски, сообщил Следком. Вся документация, связанная с деятельностью организации, была изъята. Также организован допрос сотрудников фирмы. Ход расследования находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Проведены обыски в ООО „Такси“, изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица», — говорится в сообщении.

Почему Гогунский решил сняться в новом «Универе»

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в «Универе», вернулся к съемкам сериала после того, как услышал, что его персонаж станет олигархом, пишет «7Дней.ру». «Карьерный рост» ему пообещал продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

«Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: „Вернись, Кузя станет олигархом“, я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок», — заявил артист.

45-летний актер признался, что ему было волнительно вернуться в проект после 11-летнего перерыва.

«Появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждого съемочного дня, легко просыпался в шесть утра. Это первый признак того, что я хотел идти на площадку. Было прекрасно вернуться после такого перерыва, да еще и олигархом», — поделился Гогунский.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС Виталий Гогунский

В продолжении сериала Кузя из Агаповки появится в новом амплуа. Бывший студент-качок заработал огромное состояние и стал «пельменным олигархом» Эдуардом Кузьминым. Молодой человек живет в роскошном особняке, ездит по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. По сюжету сериала «Универ. 13 лет спустя» Кузя хочет вернуть Машу, которую до сих пор искренне любит.

К амплуа аспиранта вернулся Арарат Кещян. В съемках продолжения сериала также приняли участие Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и другие. Проект стартует в эфире телеканала ТНТ с 13 мая.

Участница от Израиля столкнулась с травлей на Евровидении

Бельгийское ТВ прервало выступление певицы Эден Голан, представляющей Израиль на конкурсе «Евровидение» в Мальме, пишет Bild со ссылкой на профсоюз работников телевидения. Они заявили, что остановили трансляцию, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым.

«Несколько месяцев мы с ужасом следили за событиями на Ближнем Востоке. Мы убеждены, что Государство Израиль совершает геноцид. А потому это скандал, что израильская конкурсантка принимает участие в конкурсе. Ничего не делать, а просто наблюдать — больше не вариант», — отметили в профсоюзе.

Израиль вышел в финал Евровидения, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе, свидетельствуют итоги второго полуфинала на сайте организаторов.

«В Мальме прошел второй полуфинал Евровидения, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса», — сообщается на сайте.

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Выступление певицы Эден Голан на конкурсе «Евровидение»

В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Присутствующие в зале протестующие скандировали «Свободу Палестине».

Однако на этом скандалы на Евровидении не закончились. Так, Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от участия в финале музыкального конкурса участника от Нидерландов Йоста Кляйна. В организации подчеркнули, что считают недопустимой драку артиста с фотографом мероприятия. Сообщение опубликовано на официальном сайте вещателя.

«Поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды конкурса было расценено как нарушение правил мероприятия. <...> Шведская полиция расследует инцидент, произошедший с женщиной, работающей в производственной команде Евровидения. Пока проходит расследование, мы считаем, что будет неправильно Нидерландам продолжать участие в конкурсе», — говорится в сообщении EBU.

Таким образом, Нидерланды официально отстранены от участия в конкурсе. Теперь в финале Евровидения выступят артисты от 25 стран. В СМИ появилась информация, что делегация от Эстонии возмутилась решению EBU и готова отказаться от конкурса в знак поддержки Кляйна, на подобный шаг могут пойти и другие артисты.

Нидерланды назвали дисквалификацию своего участника неадекватной, сообщили представители делегации в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что шокированы произошедшим. Представители артиста добавили, что глубоко сожалеют о случившемся и намерены вернуться к соответствующему вопросу позднее.

«Мы получили уведомление о дисквалификации. AVROTROS (Голландская радио- и телевещательная компания. — NEWS.ru) считает, что дисквалификация является неадекватной, мы шокированы этим решением. Мы глубоко сожалеем о случившемся, вернемся к этому вопросу позже», — говорится в сообщении.

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