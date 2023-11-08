Греф рассказал, почему сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру Греф заявил о вызове работников «Сбера» в прокуратуру из-за нейросети Kandinsky

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на организованном Центробанком форуме «Финополис» рассказал, что его сотрудники были вызваны в прокуратуру из-за нейросети Kandinsky, на которую пожаловались депутаты Госдумы. С помощью искусственного интеллекта был сгенерирован российский флаг, но он добавил на него изображение куполов Собора Василия Блаженного. Парламентарии назвали это «издевательством над национальным символом», а Сбербанк перестал генерировать в Kandinsky государственные символы.

Опыт показал, что мы только опубликовали модели — и нас, и «Яндекс» тут же привели в прокуратуру. У нас модель при генерации российского флага — ну она же генеративная, она пытается его улучшить — она на флаге нарисовала еще купола от Собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную, — сказал он.

По словам Грефа, корректировка в работе Kandinsky привела к тому, что она стала менее креативна. Он выразил надежду, что российское законодательство в какой-то момент станет к таким проектам снисходительнее.

В начале ноября принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания xAI представила собственную модель искусственного интеллекта Grok, который экспертами рассматривается как главный соперник ChatGPT. Чат-бот интегрирован в социальную сеть Twitter (X).